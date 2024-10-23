تعليمات حكومية جديدة لتنظيم عمل محلات صياغة الحلي والمجوهرات

الوكيل الإخباري- أقرت الحكومة تعليمات جديدة لتنظيم عمل محلات صياغة الحلي والمجوهرات، تضمنت رفعا لقيمة الكفالة العدلية وزيادة في الإجراءات بحق المخالفين للتعليمات.



وبموجب التعليمات الجديدة والتي نشرت في الجريدة الرسمية، أصبحت قيمة الكفالة العدلية شرط الترخيص، ما قيمته 10 آلاف دينار بعد أن كانت محددة في التعليمات السابقة " 2009 "، عند 5 آلاف دينار.



وألزمت التعليمات " المستفيد الأول" صاحب رخصة محل صياغة الحلي والمجوهرات، بتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بمحلات الحلي والمجوهرات النافذة وكذلك الالتزامات الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ.

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