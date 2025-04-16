الأربعاء 2025-04-16 10:51 م
 

تعليمات معدلة لترخيص الليموزين

الليموزين
الليموزين
 
الأربعاء، 16-04-2025 09:54 م

الوكيل الإخباري-   صدرت في الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء تعليمات معدلة لتعليمات ترخيص مكاتب السيارات الفخمة ( الليموزين) 2025.

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وجاء في التعليمات المعدلة، أن تكون السيارة المراد تسجيلها لأول مرة مستوفية شروط الترخيص من موديل سنة التسجيل أو السنة التي قبلها أو السنة التي تليها.

 
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