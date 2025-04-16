تعليمات معدلة لترخيص الليموزين

وجاء في التعليمات المعدلة، أن تكون السيارة المراد تسجيلها لأول مرة مستوفية شروط الترخيص من موديل سنة التسجيل أو السنة التي قبلها أو السنة التي تليها.
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