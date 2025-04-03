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الوكيل الإخباري- صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تعليمات معدلة لتعليمات الاستيراد والتصدير في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2025. اضافة اعلان





وتقرأ التعليمات المعدلة مع التعليمات رقم (47) لسنة 2022 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.



وعدلت التعليمات المادة (20) من التعليمات الأصلية بإلغاء ما ورد فيها والاستعاضة عنها بالنص التالي:



أ- تستوفي مديرية خدمات الاستثمار بدل خدمات مقداره (15) ديناراً و (10) دنانير بدل إصدار الرخصة أو بدل تالف أو فاقد.



ب- تستوفي مديرية خدمات الاستثمار بدل خدمات مقداره (50) دينار/ طن لقاء إصدار رخصة تصدير مادة خردة الحديد لكل شحنة.



ج- تستوفي مديرية خدمات الاستثمار بدل خدمات مقداره (35) دينار/ طن لقاء إصدار رخصة تصدير على أصناف الكرتون والورق الهالك المدرجة ضمن البنود الجمركية (470710/470720/470790/470620) لكل شحنة.



وتنص التعليمات المعدلة على أن يُعدل الملحق رقم (5) من التعليمات الأصلية بإضافة خردة الحديد الورق الهالك للجدول بحيث يشمل:



إناث الأغنام والماعز والأبقار الحية، والأدوية البشرية والعقاقير الطبية، والمواد الطينية المستخرجة من البحر الميت، وخردة الحديد، والورق الهالك.