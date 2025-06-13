الجمعة 2025-06-13 10:13 ص
 

تعليمات من "إدارة الأزمات" عند سقوط أجسام غريبة من الجو أو سماع صفارات الإنذار

المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
 
الجمعة، 13-06-2025 08:50 ص

الوكيل الإخباري-   أصدر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، مجموعة تعليمات واجب اتباعها في حال سقوط أجسام غريبة من الجو، مؤكدا ضرورة التحلي بالوعي والتصرف بحذر للحفاظ على السلامة العامة.

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ودعا المركز في بيان الجمعة، المواطنين، إلى الابتعاد عن المنطقة في حال سقوط أجسام غريبة من الجو فورا والبقاء على مسافة آمنة من موقع السقوط، وعدم الاقتراب من الجسم الغريب، لاحتمالية احتوائه على مواد متفجرة أو خطرة.


وطالب بعدم محاولة اللمس أو التحريك لأي جزء من الجسم الغريب، والاتصال الفوري برقم الطوارئ (911) لإبلاغ الجهات المختصة.


كما أوصى المركز إلى عدم التجمهر في منطقة الحدث لتمكين الأجهزة المختصة من الوصول للمكان، وتجنب تصوير موقع السقوط أو نشر أي صور على وسائل التواصل الاجتماعي.


وشدد على ضرورة عدم الانجرار وراء الشائعات والمعلومات المضللة وأخذ المعلومات من المصادر الرسمية فقط، والتحقق من سلامة أفراد الأسرة وطمأنتهم، وتجنب استخدام الهاتف إلا للحالات الضرورية فقط، لتفادي ازدحام شبكة الاتصالات.


- عند سماع صفارات الإنذار -


كما وضع المركز إرشادات مهمة للمواطنين للتصرف بشكل آمن عند سماع صفارات الإنذار، خاصة إذا كانوا خارج المنازل أو في أماكن مفتوحة أو في الشارع العام.


ودعا المركز المواطنين إلى البحث فورا عن أقرب مبنى واحتمِ بداخله، وإذا لم يكن هناك مبنى قريب، استلقِ على الأرض، غطِّ رأسك بيديك، وتجنّب البقاء في المناطق المفتوحة قدر الإمكان.
كما أوصت بالاحتماء بجانب جدار أو في منطقة منخفضة إذا لم يكن هناك مبنى قريب.
وفي حال كان في السيارة أو في أي وسيلة نقل عند سماع الإنذار، توقف فورًا إلى جانب الطريق وابقَ داخلها.


وتأتي هذه الإجراءات بهدف حماية المواطنين والتعامل الآمن مع أي طارئ قد ينجم عن سقوط أجسام غير معروفة من الجو.

 
gnews

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