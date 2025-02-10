تعميم حكومي على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية

01:33 م

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الوكيل الإخباري- اوعز رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين التقيد بعدم صرف أي مبالغ مالية أو مكافآت او بدلات للموظفين من اعضاء اللجان الحكومية اثناء الدوام الرسمي. اضافة اعلان





ووفق التعميم الذي اطلع عليه موقع الوكيل الاخباري أكد الحمادين بالتقيد بقرار مجلس الوزراء ومتابعة ذلك اثناء التدقيق.