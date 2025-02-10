تعميم حكومي على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية

ووفق التعميم الذي اطلع عليه موقع الوكيل الاخباري أكد الحمادين بالتقيد بقرار مجلس الوزراء ومتابعة ذلك اثناء التدقيق.
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