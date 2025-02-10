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تعميم حكومي على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الإثنين، 10-02-2025 01:33 م
الوكيل الإخباري-   اوعز رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين التقيد بعدم صرف أي مبالغ مالية أو مكافآت او بدلات للموظفين من اعضاء اللجان الحكومية اثناء الدوام الرسمي.اضافة اعلان


ووفق التعميم الذي اطلع عليه موقع الوكيل الاخباري  أكد الحمادين بالتقيد بقرار مجلس الوزراء ومتابعة ذلك اثناء التدقيق.
 
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