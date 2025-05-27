تعميم صادر عن رئيس الوزراء

ويهدف تعميم الموقع الإلكتروني إلى تمكين المستفيدين ومستخدمي الشبكات التابعة للمؤسسات الحكومية من تصفح الموقع والتقدم للجائزة والاستفادة من المعلومات والخدمات التي يقدمها الموقع، وبما يسهم في دعم أهداف الجائزة وتوسيع دائرة المستفيدين منها.
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