تعميم صادر عن رئيس الوزراء

الوكيل الإخباري- عمم رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أمس الاثنين على جميع الوزارات والدوائر الرسمية والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة للحكومة بالكامل، لإتاحة الموقع الإلكتروني الخاص بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي على الرابط التالي: (https://alhusseinvolunteeraward.jo).

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