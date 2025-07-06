تعميم على المساجد بشأن صلاة الجنازة

01:43 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/736980 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- عمم مدير أوقاف محافظة البلقاء أحمد الخرابشة، على الائمة والخطباء ومؤذني المساجد، بشأن صلاة الجنازة في مساجد المحافظة، وفقا لمتطلبات العمل في المساجد والحفاظ على أداء الشعائر الدينية. اضافة اعلان





ودعا الخرابشة في تعميمه إلى ضرورة الإعلان عن وجود جنازة بوضوح للمصلين بعد الأذان مباشرة، بحيث يكون الإعلان واضحا وموجزا يوضح فيه إن كانت الجنازة (ذكر / أنثى / طفل).



وأكد على ضرورة الالتزام بالوقت المحدد بين الأذان والاقامة، وعدم التقديم والتأخير عن الوقت المعتاد، لضمان انتظام سير الصلوات وعدم التسبب في أي ارباك للمصلين أو تأخير عن الموعدد المقرر.



وشدد على تنظيم إقامة صلاة الجنازة بما يحقق الانضباط والهدوء داخل المسجد، وضمان عدم اعاقة دخول او خروج المصلين أو تعطيل البرامج الأخرى في المسجد.



وأشار الى ضرورة التعاون والتنسيق بين الإمام والخطيب والمؤذن لتسيير الاجراءات المتعلقة بصلاة الجنازة وتسهيل الأمور على ذوي المتوفي والمصلين.