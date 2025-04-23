تعميم من رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الرسمية

ووجه حسان كتابا الى الوزارات والدوائر الرسمية طلب فيه مراعاة توقيع محاضر الاجتماعات التي تنبثق عن هذه اللجان خلال ساعات الدوام الرسمي مع ضرورة الالتزام بضبط آلية صرف المكافآت لاعضاء اللجان الحكومية.
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