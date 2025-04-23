تعميم من رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الرسمية

12:54 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/728471 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أن قرار مجلس الوزراء بشأن عدم تأجيل انعقاد اللجان لما بعد ساعات الدوام الرسمي، يشمل اللجان الحكومية المشكلة في جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة وأمانة عمّان الكبرى والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة والشركات المملوكة للحكومة بالكامل. اضافة اعلان





ووجه حسان كتابا الى الوزارات والدوائر الرسمية طلب فيه مراعاة توقيع محاضر الاجتماعات التي تنبثق عن هذه اللجان خلال ساعات الدوام الرسمي مع ضرورة الالتزام بضبط آلية صرف المكافآت لاعضاء اللجان الحكومية.