الأربعاء 2025-07-30 05:07 م
 

تعميم من رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الرسمية

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان
جعفر حسان
 
الأربعاء، 30-07-2025 03:58 م
الوكيل الإخباري-   أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان على ضرورة الالتزام بأن يكون التواصل بين البعثات الدبلوماسية والمنظمات الإقليمية المعتمدة والوزراء والوزارات والجهات الرسمية الاردنية كافة عبر القنوات الدبلوماسية المختصة من خلال وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.اضافة اعلان


ووجه حسان كتابا الى الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات الحكومية والبلديات وامانة عمان أكد فيه على التنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين فيما يتعلق بلقاءات رؤسات البعثات الدبلوماسية والمنظمات الاقليمية المعتمدة لدى المملكة مع الجهات الرسمية الاردنية.
 
 
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