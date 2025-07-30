تعميم من رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الرسمية

ووجه حسان كتابا الى الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات الحكومية والبلديات وامانة عمان أكد فيه على التنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين فيما يتعلق بلقاءات رؤسات البعثات الدبلوماسية والمنظمات الاقليمية المعتمدة لدى المملكة مع الجهات الرسمية الاردنية.
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