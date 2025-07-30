تعميم من رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الرسمية

03:58 م

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الوكيل الإخباري- أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان على ضرورة الالتزام بأن يكون التواصل بين البعثات الدبلوماسية والمنظمات الإقليمية المعتمدة والوزراء والوزارات والجهات الرسمية الاردنية كافة عبر القنوات الدبلوماسية المختصة من خلال وزارة الخارجية وشؤون المغتربين. اضافة اعلان





ووجه حسان كتابا الى الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات الحكومية والبلديات وامانة عمان أكد فيه على التنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين فيما يتعلق بلقاءات رؤسات البعثات الدبلوماسية والمنظمات الاقليمية المعتمدة لدى المملكة مع الجهات الرسمية الاردنية.



