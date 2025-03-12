تعميم من رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية

وأكد رئيس الوزراء جعفر حسان في كتاب وجهه الى الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية على عدم تأجيل انعقاد اللجان الحكومية لما بعد ساعات الدوام الرسمي ومراعاة توقيع محاضر الاجتماعات التي تنبثق عن هذه اللجان خلال ساعات الدوام الرسمي أيضا مع ضرورة الالتزام بضبط آلية صرف المكافآت لاعضاء اللجان الحكومية وان يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه.
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