 
الأربعاء 2025-03-12 07:09 م
 

تعميم من رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية

جعفر حسان
جعفر حسان
 
الأربعاء، 12-03-2025 05:37 م
الوكيل الإخباري-   قرر مجلس الوزراء الابقاء على انعقاد اللجان الحكومية التي كانت تعقد خلال ساعات الدوام الرسمي في مواعيدها التي كانت تنعقد فيها قبل صدور قرار مجلس الوزراء بإيقاف صرف المكافآت المالية للجان الحكومية.اضافة اعلان


وأكد رئيس الوزراء جعفر حسان في كتاب وجهه الى الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية على عدم تأجيل انعقاد اللجان الحكومية لما بعد ساعات الدوام الرسمي ومراعاة توقيع محاضر الاجتماعات التي تنبثق عن هذه اللجان خلال ساعات الدوام الرسمي أيضا مع ضرورة الالتزام بضبط آلية صرف المكافآت لاعضاء اللجان الحكومية وان يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري

جعفر حسان

أخبار محلية تعميم من رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية

مركز خدمات حكومي شامل

أخبار محلية ولي العهد يفتتح مركز الخدمات الحكومي الشامل في جرش

جعفر حسان

أخبار محلية رئيس الوزراء يزور سبعة مواقع في لواءيّ الموقر وسحاب

جامعة العلوم التطبيقية

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين "العلوم التطبيقية" والجامعة الأوروبية في مقدونيا

وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة

أخبار محلية وزير الأوقاف يفتتح يوماً خيرياً وطبياً في لواء عي

اربد

أخبار محلية محافظ إربد يبحث تحديات أصحاب "التكسي الأصفر"

العدوان الإسرائيلي على جنين

فلسطين العدوان الإسرائيلي على جنين يدخل يومه الـ51



 
 









    





            





    


    
    

        

            

                
                    الأكثر مشاهدة