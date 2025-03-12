تعميم من رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية

05:37 م

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الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء الابقاء على انعقاد اللجان الحكومية التي كانت تعقد خلال ساعات الدوام الرسمي في مواعيدها التي كانت تنعقد فيها قبل صدور قرار مجلس الوزراء بإيقاف صرف المكافآت المالية للجان الحكومية. اضافة اعلان





وأكد رئيس الوزراء جعفر حسان في كتاب وجهه الى الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية على عدم تأجيل انعقاد اللجان الحكومية لما بعد ساعات الدوام الرسمي ومراعاة توقيع محاضر الاجتماعات التي تنبثق عن هذه اللجان خلال ساعات الدوام الرسمي أيضا مع ضرورة الالتزام بضبط آلية صرف المكافآت لاعضاء اللجان الحكومية وان يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخه.