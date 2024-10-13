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تعميم من وزارة التربية بشأن المراقبة على امتحان تكميلية التوجيهي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الأحد، 13-10-2024 11:40 ص

الوكيل الإخباري- عممت وزارة التربية والتعليم على المدارس الحكومية بشأن فتح باب التسجيل للمراقبة على امتحان تكميلية التوجيهي 2024 .

وطالبت وزارة التربية مديري ومديرات المدارس الحكومية بتسجيل أسماء الراغبين بالاشتراك في المراقبة على امتحان التكميلي (مراقب، مدير، مساعد).

وبينت ان آخر موعد للتسجيل يوم الخميس الموافق 24/ 10/ 2024.

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