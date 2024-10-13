تعميم من وزارة التربية بشأن المراقبة على امتحان تكميلية التوجيهي

الوكيل الإخباري- عممت وزارة التربية والتعليم على المدارس الحكومية بشأن فتح باب التسجيل للمراقبة على امتحان تكميلية التوجيهي 2024 .



وطالبت وزارة التربية مديري ومديرات المدارس الحكومية بتسجيل أسماء الراغبين بالاشتراك في المراقبة على امتحان التكميلي (مراقب، مدير، مساعد).



وبينت ان آخر موعد للتسجيل يوم الخميس الموافق 24/ 10/ 2024.

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