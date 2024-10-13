تعميم من وزارة التربية بشأن المراقبة على امتحان تكميلية التوجيهي

وطالبت وزارة التربية مديري ومديرات المدارس الحكومية بتسجيل أسماء الراغبين بالاشتراك في المراقبة على امتحان التكميلي (مراقب، مدير، مساعد).
وبينت ان آخر موعد للتسجيل يوم الخميس الموافق 24/ 10/ 2024.
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