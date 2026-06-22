تعميم من وزارة التربية بشأن دوام المدارس

الوكيل الإخباري- اصدرت وزارة التربية والتعليم تعميما جديدا يحدد الية دوام مديري المدارس ومديراتها وامناء اللوازم المدرسية خلال العطلة الصيفية، اضافة الى عدد من الاجراءات التنظيمية المتعلقة بالدوام وكشوفات البصمة في المدارس.

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وجاء التعميم الموجه الى مديري التربية والتعليم في مختلف المديريات لتوضيح ترتيبات العمل خلال فترة العطلة الصيفية، وضمان استمرار متابعة الشؤون الادارية والخدمية في المدارس.



وبحسب التعميم، يكون دوام مديري المدارس ومديراتها وامناء اللوازم المدرسية في المدارس الاساسية يوم الاحد من كل اسبوع، فيما يكون الدوام في المدارس الثانوية يومي الاحد والثلاثاء من كل اسبوع.



واوضحت الوزارة ان ساعات الدوام تمتد من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا، كما تطبق هذه التعليمات على المدارس المخصصة للطلبة السوريين داخل المخيمات وخارجها.



واشار التعميم الى ان معالجة دوام مديري المدارس ستكون وفقا للتعليمات والاسس المعمول بها ووفق ما ورد في كتاب رئيس هيئة الخدمة والادارة العامة ذي العلاقة.



واكدت الوزارة استثناء ايام امتحانات الثانوية العامة من تعليمات الدوام المذكورة في المدارس التي تضم قاعات امتحان للطلبة، نظرا للمتطلبات الخاصة بسير الامتحانات.



كما بينت ان مديري المدارس الثانوية ومديراتها وامناء اللوازم المدرسية سيواصلون الدوام بشكل يومي بعد الاعلان عن نتائج الثانوية العامة، لضمان انجاز الاعمال الادارية المطلوبة والاستعداد للمرحلة المقبلة.



واوضح التعميم كذلك ان دوام المستخدمين في المدارس خلال العطلة الصيفية سيبقى يوميا كالمعتاد، مشددا على ضرورة التزود بكشف الدوام خلال العطلة الصيفية، ومؤكدا انه لن يتم النظر في اي كشف دوام ما لم يكن معتمدا من خلال جهاز البصمة.