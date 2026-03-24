تعميم هام من هيئة الطاقة لكافة محطات الوقود في الأردن

الثلاثاء، 24-03-2026 03:23 م

الوكيل الإخباري- قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، إن الهيئة أصدرت تعميما على محطات المحروقات في المملكة يقضي بمنع بيع البنزين بالجالونات ومنع تخزينه، مؤكدا أن تخزين المشتقات النفطية يعد مخالفا لما يشكله من خطر على سلامة المواطنين.

وأوضح السعايدة، الثلاثاء، أن هذا التعميم يهدف للمحافظة على استدامة المشتقات النفطية بالسوق المحلي، ويمنع التهافت عليها، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات والتعليمات الصادرة عن الهيئة، وفق ما أوردته قناة المملكة.


وأكد السعايدة أن مخزون الطاقة في الأردن آمن ويتم تعزيزه باستمرار وفق الخطط الموضوعة مسبقا، لافتا إلى أن المخزون الاستراتيجي للمملكة من المشتقات النفطية يتم تعزيزه بشكل متواصل بما يضمن استقرار التزود بمختلف المشتقات.


وأشار إلى أن خيار الفصل المبرمج للتيار الكهربائي غير مطروح في الوقت الحالي، مؤكدا استقرار منظومة الطاقة في المملكة.

 
 


