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تعميم هام من وزارة التربية إلى جميع المدارس في الاردن

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
الأحد، 20-10-2024 01:20 م

الوكيل الإخباري-   عمم وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة على مديري المديريات في الوزارة بخصوص زيارات المدارس.

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وجاء في التعميم، الموقع باسم الأمين العام للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة: أنه حفاظا على سير العملية التعليمية حسب المخطط لها في المدارس، أرجو التعميم على مديري ومديرات المدارس التابعة لكم بعدم السماح لأي شخص أو جهة (مهما كانت الصفة الاعتبارية أو الوظيفية) بالتحدث للطلبة أو الكادر الإداري والتعليمي أثناء الدوام الرسمي في مدارسكم إلا بموافقة مسبقة من قبلكم وتحت طائلة المسؤولية.

 
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