تعميم هام من وزارة التربية إلى جميع المدارس في الاردن

وجاء في التعميم، الموقع باسم الأمين العام للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة: أنه حفاظا على سير العملية التعليمية حسب المخطط لها في المدارس، أرجو التعميم على مديري ومديرات المدارس التابعة لكم بعدم السماح لأي شخص أو جهة (مهما كانت الصفة الاعتبارية أو الوظيفية) بالتحدث للطلبة أو الكادر الإداري والتعليمي أثناء الدوام الرسمي في مدارسكم إلا بموافقة مسبقة من قبلكم وتحت طائلة المسؤولية.
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