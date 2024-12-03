 
الثلاثاء 2024-12-03 08:37 م
 

تعميم يمنع أطباء الأسنان من إجراء مقابلات ونشر إعلانات إلا بعد موافقة النقابة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
الثلاثاء، 03-12-2024 08:32 م

الوكيل الإخباري-   عقد أطباء الأسنان مع المدير العام لهيئة الإعلام ومدراء الشؤون القانونية والتراخيص اجتماعا حول التزام الهيئة والنقابة بحدود ما منحته التشريعات.

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ووفقا لمحضر  ،تعمم هيئة الإعلام كتابا لنقابة أطباء الأسنان على وسائل الإعلام متضمنا عدم نشر إعلانات أطباء أسنان إلا بعد الحصول على موافقة النقابة الخطية للتأكيد من الدرجة العملية لصاحب الإعلان.


وأشار محضر الاجتماع إلى أن الهدف من موافقة نقابة أطباء الأسنان التأكّد من صحة المعلومات ومحتوى الإعلان.

 
gnews

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