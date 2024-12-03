تعميم يمنع أطباء الأسنان من إجراء مقابلات ونشر إعلانات إلا بعد موافقة النقابة

ووفقا لمحضر ،تعمم هيئة الإعلام كتابا لنقابة أطباء الأسنان على وسائل الإعلام متضمنا عدم نشر إعلانات أطباء أسنان إلا بعد الحصول على موافقة النقابة الخطية للتأكيد من الدرجة العملية لصاحب الإعلان.
وأشار محضر الاجتماع إلى أن الهدف من موافقة نقابة أطباء الأسنان التأكّد من صحة المعلومات ومحتوى الإعلان.
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