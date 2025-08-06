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تعيينات وقبول استقالة أمين عام وزارة في أولى جلسات مجلس الوزراء بعد التعديل

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أرشيفية
 
الأربعاء، 06-08-2025 09:01 م

الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء، في أولى جلساته بعد إجراء التعديل الوزاري على حكومة الدكتور جعفر حسان، تعيين الدكتور فيصل طايل العبداللات أميناً لسرّ مجلس الوزراء.

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كما قرَّر المجلس تعيين فراس الضَّرابعة مديراً عامَّاً لدائرة المكتبة الوطنيَّة، بعد حصوله على أعلى الدَّرجات في المسابقة التي أجريت بموجب نظام القيادات الحكوميَّة.


وقرَّر المجلس أيضاً قبول استقالة أمين عام وزارة التَّعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدِّبعي.

 
 
gnews

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