تعيينات وقبول استقالة أمين عام وزارة في أولى جلسات مجلس الوزراء بعد التعديل

الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء، في أولى جلساته بعد إجراء التعديل الوزاري على حكومة الدكتور جعفر حسان، تعيين الدكتور فيصل طايل العبداللات أميناً لسرّ مجلس الوزراء.

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كما قرَّر المجلس تعيين فراس الضَّرابعة مديراً عامَّاً لدائرة المكتبة الوطنيَّة، بعد حصوله على أعلى الدَّرجات في المسابقة التي أجريت بموجب نظام القيادات الحكوميَّة.