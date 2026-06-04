تعيين الأستاذ الدكتور باسل محافظة رئيساً لجامعة الإسراء

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الوكيل الإخباري- قرر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الخميس، وبناءً على تنسيب مجلس أمناء جامعة الإسراء الموافقة على تعيين الأستاذ الدكتور باسل علي مفلح محافظة رئيساً لجامعة الإسراء لمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخه. اضافة اعلان







