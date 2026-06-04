تعيين الأستاذ الدكتور باسل محافظة رئيساً لجامعة الإسراء

-
أخبار متعلقة
-
الأردن يشارك بأعمال الدورة الثامنة للجمعية العامة لمرفق البيئة العالمي
-
العيسوي يلتقي فعاليات شعبية واكاديمية وطلابية
-
طرح تشكيلة من منتجات منتخب النشامى للجماهير
-
سلطة العقبة تشارك بفعاليات الاتحاد العالمي للمدن السياحية في بكين
-
"العليا لتطوير التفتيش" تقر مأسسة "التفتيش الذكي" وإطلاق جائزة وحدة التفتيش المتميزة
-
الأردن يفوز برئاسة فريق التجارة الإلكترونية والشمول المالي
-
الصفدي وأولونجرين يبحثان سبل التعاون في المجال الإنساني
-
الصفدي ونظيره الهولندي يبحثان تطورات المنطقة وتعزيز الشراكة الثنائية