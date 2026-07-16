تعيين البزور مدربا فنيا لفريق الوحدات

وجاء توقيع البزور على كشوفات الوحدات، الخميس، بعد الاتفاق على كامل التفاصيل.
وسبق للبزور، أن لعب لعدة أندية محلية أبرزها شباب الأردن والرمثا والفيصلي، كما خاض عدة تجارب محلية وخارجية.
وباشرت أندية المحترفين لكرة القدم تحضيراتها للموسم الكروي الجديد 2026-2027، الذي ينطلق ببطولة كأس السوبر.
وبدأت الأندية مفاوضاتها مع اللاعبين والمدربين بهدف تشكيل فرقها للموسم الجديد، حيث نجحت بعض الأندية في إبرام صفقات مع مدربين ولاعبين، في حين لا تزال أندية أخرى متأخرة بانتظار استكمال تعاقداتها خلال الأيام المقبلة.
وتنطلق منافسات الموسم الجديد ببطولة كأس السوبر بمشاركة الوحدات والفيصلي والرمثا والحسين إربد، يومي 21 و22 آب المقبل، على أن تقام المباراة النهائية يوم 28 من الشهر ذاته، لتكون بذلك ضربة البداية الرسمية للموسم الجديد، قبل انطلاق دوري المحترفين يوم 3 أيلول المقبل، فيما حدد في 15 أيار 2027 موعدا لاختتام البطولة.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل وزير الخارجية: لا توجد قواعد أميركية في الأردن
-
المنتخب الوطني للجوجيتسو تحت 21 عامُا يحرز 3 ميداليات ملونة في البطولة الآسيوية
-
الغذاء والدواء تعلن إنجازا نوعيا بتسجيل أول مطعوم محلي للمكورات الرئوية
-
وزير المالية يلتقي السفير السعودي لدى المملكة
-
فتح باب استقبال الأفلام لاختيار فيلم يمثل الأردن في الاوسكار
-
إحالة 13 عميدا و15 عقيدا من ضباط الأمن العام إلى التقاعد - أسماء
-
اعلان مهم حول إيقاف بعض الخدمات عبر تطبيق سند
-
وزراء "النقل" و"الصناعة" و"الزراعة" يبحثون تعزيز أسطول البرادات الأردنية