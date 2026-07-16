الخميس 2026-07-16 08:29 م

تعيين البزور مدربا فنيا لفريق الوحدات

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جانب من توقيع العقد
 
الخميس، 16-07-2026 07:59 م

الوكيل الإخباري- أعلن نادي الوحدات، تعيين المدرب وسيم البزور، مديرًا فنيًا لفريق كرة القدم، استعدادًا للموسم الكروي المقبل.

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وجاء توقيع البزور على كشوفات الوحدات، الخميس، بعد الاتفاق على كامل التفاصيل.


وسبق للبزور، أن لعب لعدة أندية محلية أبرزها شباب الأردن والرمثا والفيصلي، كما خاض عدة تجارب محلية وخارجية.


وباشرت أندية المحترفين لكرة القدم تحضيراتها للموسم الكروي الجديد 2026-2027، الذي ينطلق ببطولة كأس السوبر.


وبدأت الأندية مفاوضاتها مع اللاعبين والمدربين بهدف تشكيل فرقها للموسم الجديد، حيث نجحت بعض الأندية في إبرام صفقات مع مدربين ولاعبين، في حين لا تزال أندية أخرى متأخرة بانتظار استكمال تعاقداتها خلال الأيام المقبلة.


وتنطلق منافسات الموسم الجديد ببطولة كأس السوبر بمشاركة الوحدات والفيصلي والرمثا والحسين إربد، يومي 21 و22 آب المقبل، على أن تقام المباراة النهائية يوم 28 من الشهر ذاته، لتكون بذلك ضربة البداية الرسمية للموسم الجديد، قبل انطلاق دوري المحترفين يوم 3 أيلول المقبل، فيما حدد في 15 أيار 2027 موعدا لاختتام البطولة.

 
 


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