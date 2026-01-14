تعيين الدكتورة تغريد عودة مديرة للمعهد الملكي للدراسات الدينية

والدكتورة عودة حاصلة على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وماجستير في حقوق الإنسان والتنمية البشرية.
وعلى مدار مسيرتها المهنية، شغلت الدكتورة عودة مناصب قيادية واستشارية بارزة في منظمات ومؤسسات حكومية وغير ربحية، وحصلت على جائزة التميز في الأداء من المجلس العالمي للبرامج الدولية.
يذكر أن المعهد الملكي للدراسات الدينية تأسس عام 1994 تحت رعاية سمو الأمير الحسن بن طلال، ويعد منظمة غير حكومية لا تهدف للربح، ويمثل حاضنة للدراسات متعددة التخصصات حول قضايا حوار الأديان بهدف ترسيخ قيم التعددية والتنوّع وتعزيز السلم المجتمعي والسلام على المستويين الإقليمي والعالمي.
-
أخبار متعلقة
-
ثقافة العقبة تهدي القنصلية المصرية أعمالا فنية تجسد عمق العلاقات الثقافية
-
رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان يصل إلى بيروت في زيارة عمل رسميَّة
-
بلدية الطفيلة تزيل كميات من الطمم جراء الأمطار الغزيرة وتعيد فتح طريق قمر
-
رئيس بلدية جرش يتفقد مواقع الانهيارات ويوجه باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة المواطنين
-
كنعان: إسرائيل في مواجهة مباشرة مع الشرعية الدولية
-
صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني يعقد اجتماعه الأول
-
الملك يشدد على ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة
-
مدير المعهد القضائي يبحث ووزير العدل السوري تعزيز التعاون المشترك