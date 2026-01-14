الأربعاء 2026-01-14 05:04 م

تعيين الدكتورة تغريد عودة مديرة للمعهد الملكي للدراسات الدينية

ا
تعيين الدكتورة تغريد عودة مديرة للمعهد الملكي للدراسات الدينية
 
الأربعاء، 14-01-2026 04:57 م

الوكيل الإخباري- قرر سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للدراسات الدينية، تعيين الدكتورة تغريد عودة مديرة للمعهد اعتبارا من بداية العام الحالي، وذلك بعد قبول استقالة المديرة السابقة الدكتورة رينيه حتر، بناء على طلبها لاستكمال نشاطها الأكاديمي.

اضافة اعلان


والدكتورة عودة حاصلة على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وماجستير في حقوق الإنسان والتنمية البشرية.


وعلى مدار مسيرتها المهنية، شغلت الدكتورة عودة مناصب قيادية واستشارية بارزة في منظمات ومؤسسات حكومية وغير ربحية، وحصلت على جائزة التميز في الأداء من المجلس العالمي للبرامج الدولية.


يذكر أن المعهد الملكي للدراسات الدينية تأسس عام 1994 تحت رعاية سمو الأمير الحسن بن طلال، ويعد منظمة غير حكومية لا تهدف للربح، ويمثل حاضنة للدراسات متعددة التخصصات حول قضايا حوار الأديان بهدف ترسيخ قيم التعددية والتنوّع وتعزيز السلم المجتمعي والسلام على المستويين الإقليمي والعالمي.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية تعيين الدكتورة تغريد عودة مديرة للمعهد الملكي للدراسات الدينية

ا

أخبار محلية ثقافة العقبة تهدي القنصلية المصرية أعمالا فنية تجسد عمق العلاقات الثقافية

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان يصل إلى بيروت في زيارة عمل رسميَّة

أخبار محلية رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان يصل إلى بيروت في زيارة عمل رسميَّة

ه

أخبار محلية بلدية الطفيلة تزيل كميات من الطمم جراء الأمطار الغزيرة وتعيد فتح طريق قمر

ل

أخبار محلية رئيس بلدية جرش يتفقد مواقع الانهيارات ويوجه باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة المواطنين

4 شهداء في غزة جراء قصف الاحتلال

فلسطين شهيدان برصاص الاحتلال في غزة

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي 2 مليار دولار إنفاق الأردنيين على السياحة في الخارج العام الماضي

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي 7.8 مليار دولار الدخل السياحي للأردن العام الماضي بارتفاع 7.6%



 






الأكثر مشاهدة