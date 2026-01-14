تعيين الدكتورة تغريد عودة مديرة للمعهد الملكي للدراسات الدينية

الوكيل الإخباري- قرر سمو الأمير الحسن بن طلال، رئيس مجلس أمناء المعهد الملكي للدراسات الدينية، تعيين الدكتورة تغريد عودة مديرة للمعهد اعتبارا من بداية العام الحالي، وذلك بعد قبول استقالة المديرة السابقة الدكتورة رينيه حتر، بناء على طلبها لاستكمال نشاطها الأكاديمي.

والدكتورة عودة حاصلة على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وماجستير في حقوق الإنسان والتنمية البشرية.



وعلى مدار مسيرتها المهنية، شغلت الدكتورة عودة مناصب قيادية واستشارية بارزة في منظمات ومؤسسات حكومية وغير ربحية، وحصلت على جائزة التميز في الأداء من المجلس العالمي للبرامج الدولية.