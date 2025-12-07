تعيين الدكتور رياض محمد الشياب أميناً عاماً لوزارة الصحة

ويأتي هذا التعيين لدعم قطاع الصحة وتعزيز قدرة الوزارة على تقديم خدمات الرعاية الأولية ومواجهة التحديات الصحية بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية.
-
