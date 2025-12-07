الأحد 2025-12-07 08:46 م

تعيين الدكتور رياض محمد الشياب أميناً عاماً لوزارة الصحة

تعيين الدكتور رياض محمد الشياب أميناً عاماً لوزارة الصحة
تعيين الدكتور رياض محمد الشياب أميناً عاماً لوزارة الصحة
الأحد، 07-12-2025 07:54 م
الوكيل الإخباري-   أصدر مجلس الوزراء قراراً بتعيين الدكتور رياض محمد الشياب أميناً عاماً لوزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة، بعد حصوله على أعلى العلامات في المسابقة وفق نظام القيادات الحكومية.اضافة اعلان


ويأتي هذا التعيين لدعم قطاع الصحة وتعزيز قدرة الوزارة على تقديم خدمات الرعاية الأولية ومواجهة التحديات الصحية بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً

أخبار محلية فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن هذه المناطق غداً

قرار حكومي هام حول المركز الوطني لتطوير المناهج

أخبار محلية قرار حكومي هام حول المركز الوطني لتطوير المناهج

الافتتاح التجريبي لمركز المفرق للخدمات الحكومية الشاملة (المركز رقم 11)

أخبار محلية الافتتاح التجريبي لمركز المفرق للخدمات الحكومية الشاملة (المركز رقم 11)

مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي النابلسي والجوارنة والزغول والطراونة

أخبار محلية مندوبًا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي النابلسي والجوارنة والزغول والطراونة

إعادة تشكيل مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية في القدس

أخبار محلية إعادة تشكيل مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية في القدس

وزير البيئة يؤكد سلامة نوعية الهواء في منطقة العراق بمحافظة الكرك

أخبار محلية وزير البيئة يؤكد سلامة نوعية الهواء في منطقة العراق بمحافظة الكرك

تعيين الدكتور رياض محمد الشياب أميناً عاماً لوزارة الصحة

أخبار محلية تعيين الدكتور رياض محمد الشياب أميناً عاماً لوزارة الصحة

الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة

أخبار محلية الحكومة تصدر جملة من القرارات الهامة



 






الأكثر مشاهدة