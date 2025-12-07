تعيين الدكتور رياض محمد الشياب أميناً عاماً لوزارة الصحة

07:54 م

الوكيل الإخباري- أصدر مجلس الوزراء قراراً بتعيين الدكتور رياض محمد الشياب أميناً عاماً لوزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة، بعد حصوله على أعلى العلامات في المسابقة وفق نظام القيادات الحكومية. اضافة اعلان





ويأتي هذا التعيين لدعم قطاع الصحة وتعزيز قدرة الوزارة على تقديم خدمات الرعاية الأولية ومواجهة التحديات الصحية بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية.

