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تعيين العويدات مديرا عاما للصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية

الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية
الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية
 
الأحد، 20-07-2025 03:05 م

الوكيل الإخباري-   قرر مجلس أمناء الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية، تعيين أحمد العويدات، مديرا عاما للصندوق.

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وباشر العويدات عمله اعتبارا من اليوم الأحد الموافق للعشرين من تموز الحالي.

 
 
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