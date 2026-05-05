تعيين المهندسة منى الحوارات مديراً لتلاع العلي وخلدا - وثيقة

الوكيل الإخباري - وافق رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة على تنسيب مدير المدينة المهندس نبيل الجريري، المتضمن نقل مدير منطقة بدر الجديدة، المهندسة منى سلامة الحوارات، وتكليفها بإدارة منطقتي تلاع العلي وخلدا، وذلك اعتباراً من تاريخ 5/5/2026، استناداً لأحكام المادة (45/أ) من نظام موظفي أمانة عمان رقم (86) لسنة 2025.

ويأتي هذا القرار في إطار إعادة تنظيم وتوزيع الكفاءات الإدارية داخل الأمانة بهدف تعزيز كفاءة العمل ورفع مستوى الخدمات في المناطق التابعة لها. كما تم تعميم القرار على الجهات المعنية، بما في ذلك نائب مدير المدينة، والمدير التنفيذي للموارد البشرية، ودائرة شؤون الموظفين، ووحدة الرقابة والتدقيق الداخلي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذه حسب الأصول.