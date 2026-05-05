الثلاثاء 2026-05-05 05:04 م

تعيين المهندسة منى الحوارات مديراً لتلاع العلي وخلدا - وثيقة

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 05-05-2026 03:05 م

الوكيل الإخباري - وافق رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة على تنسيب مدير المدينة المهندس نبيل الجريري، المتضمن نقل مدير منطقة بدر الجديدة، المهندسة منى سلامة الحوارات، وتكليفها بإدارة منطقتي تلاع العلي وخلدا، وذلك اعتباراً من تاريخ 5/5/2026، استناداً لأحكام المادة (45/أ) من نظام موظفي أمانة عمان رقم (86) لسنة 2025.

اضافة اعلان


ويأتي هذا القرار في إطار إعادة تنظيم وتوزيع الكفاءات الإدارية داخل الأمانة بهدف تعزيز كفاءة العمل ورفع مستوى الخدمات في المناطق التابعة لها. كما تم تعميم القرار على الجهات المعنية، بما في ذلك نائب مدير المدينة، والمدير التنفيذي للموارد البشرية، ودائرة شؤون الموظفين، ووحدة الرقابة والتدقيق الداخلي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذه حسب الأصول.

 


Image1_52026515452968189185.jpg

 

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

بيانات ملاحية: أكثر من 20 سفينة عبرت مضيق هرمز السبت

عربي ودولي أميركا: حان الوقت لمن لديه مصلحة في مضيق هرمز ليقدم المساعدة

ل

أخبار محلية مستشفى الجامعة يستقبل 14 طفلا من غزة لتلقي العلاج

ل

أخبار الشركات بنك الأردن يطلق حملة جوائز حسابات توفير "سنابل" للأطفال لعام 2026

ل

شؤون برلمانية الصداقة البرلمانية الأردنية - الروسية: العلاقات بين البلدين متميزة

ل

اقتصاد محلي 13.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

ب

شؤون برلمانية القرالة يلتقي الملحق الثقافي العراقي

ب

أخبار محلية "الملابس الخيري" يعتزم تنفيذ صالة متنقلة في لواء المريغة

ب

أخبار محلية غرفة "التجارة الأوروبية" تلتقي سفير الاتحاد الأوروبي



 
 






الأكثر مشاهدة

 