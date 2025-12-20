تعيين رمزي المعايطة مديرا عاما لهيئة تنشيط السياحة

ويتمتع المعايطة بسجل مهني متميز وخبرة واسعة في مجالات التخطيط السياحي، وتسويق الوجهات، وإدارة المشاريع السياحية على المستويين الوطني والدولي، بما يعكس كفاءة عالية ورؤية استراتيجية متقدمة.
كما يتميز المعايطة بإجادة اللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية وبقدرة عالية على بناء الشراكات الاستراتيجية وتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص.
ويُتوقع أن يشكل هذا التعيين إضافة نوعية لهيئة تنشيط السياحة، بما يسهم في تطوير الأداء التسويقي وتعزيز حضور وصورة الأردن كوجهة سياحية متميزة على المستويين الإقليمي والدولي.
