تعيين رمزي المعايطة مديرا عاما لهيئة تنشيط السياحة

الوكيل الإخباري- قرر مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة تعيين رمزي المعايطة مديرًا عامًا للهيئة، استنادًا إلى مؤهلاته العلمية وخبراته المهنية المتخصصة في قطاع السياحة.

ويتمتع المعايطة بسجل مهني متميز وخبرة واسعة في مجالات التخطيط السياحي، وتسويق الوجهات، وإدارة المشاريع السياحية على المستويين الوطني والدولي، بما يعكس كفاءة عالية ورؤية استراتيجية متقدمة.

وراكم خبرات عملية نوعية من خلال شغله مناصب قيادية في عدد من الدول ضمن مؤسسات إقليمية ودولية مرموقة من أبرزها شركة نيوم السعودية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والوكالة الأمريكية للإنماء الدولي (USAID)، إلى جانب مشاركته الفاعلة في مؤتمرات ومعارض سياحية دولية متخصصة.



كما يتميز المعايطة بإجادة اللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية وبقدرة عالية على بناء الشراكات الاستراتيجية وتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص.