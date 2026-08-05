الوكيل الإخباري- قررت اللجنة الأولمبية الأردنية، استنادا إلى أحكام المادة (14/أ/8) من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية، تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد الأردني لكرة السلة، برئاسة السيد يزن نديم المعشر،

اضافة اعلان