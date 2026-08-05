تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد الأردني لكرة السلة

وعضوية كلٍ من السيدة دينا عمر البشير، الأنسة رهف سمير عويس، السيد حمزة سامر المجالي، والسيد سعد أحمد بني هاني.
ويأتي هذا القرار في إطار حرص اللجنة الأولمبية الأردنية على ضمان استمرارية عمل الاتحاد وتعزيز كفاءة منظومته الإدارية خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن مواصلة تنفيذ برامجه وخططه، والإشراف على مختلف أنشطته واستحقاقاته المحلية والدولية، وصولًا إلى تحقيق أهدافه في تطوير كرة السلة الأردنية والارتقاء بمستوياتها الفنية والتنظيمية، وتعزيز حضورها على الساحة الرياضية.
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