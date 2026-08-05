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تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد الأردني لكرة السلة

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تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد الأردني لكرة السلة
 
الأربعاء، 05-08-2026 11:49 م

الوكيل الإخباري- قررت اللجنة الأولمبية الأردنية، استنادا إلى أحكام المادة (14/أ/8) من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية، تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد الأردني لكرة السلة، برئاسة السيد يزن نديم المعشر،

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وعضوية كلٍ من السيدة دينا عمر البشير، الأنسة رهف سمير عويس، السيد حمزة سامر المجالي، والسيد سعد أحمد بني هاني.

‏ويأتي هذا القرار في إطار حرص اللجنة الأولمبية الأردنية على ضمان استمرارية عمل الاتحاد وتعزيز كفاءة منظومته الإدارية خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن مواصلة تنفيذ برامجه وخططه، والإشراف على مختلف أنشطته واستحقاقاته المحلية والدولية، وصولًا إلى تحقيق أهدافه في تطوير كرة السلة الأردنية والارتقاء بمستوياتها الفنية والتنظيمية، وتعزيز حضورها على الساحة الرياضية.

 
 


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أخبار محلية تعيين لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاتحاد الأردني لكرة السلة



 
 






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