تعيين مهند الصفدي مديرا عاما لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون

الوكيل الإخباري-   قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان تعيين مهنَّد حسين الصَّفدي مديراً عامَّاً لمؤسَّسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، وذلك بناء على توصية مجلس إدارة المؤسَّسة التي رفعها إلى وزير الاتصال الحكومي، ونقل إبراهيم البواريد إلى وزارة الاتِّصال الحكومي.

كما قرَّر المجلس تعيين عمر جمال الفانك أميناً عامَّاً لوزارة التَّخطيط والتَّعاون الدَّولي، ونقل مروان الرِّفاعي إلى وزارة الماليَّة.


وقرَّر مجلس الوزراء تعيين محمَّد أحمد محمود العموش أميناً عامَّاً لوزارة الإدارة المحليَّة للشُّؤون الفنيَّة، وتعيين غالب محمَّد إسحاق حجازي مديراً تنفيذيَّاً للمؤسَّسة الأردنيَّة لتطوير المشاريع الاقتصاديَّة.

 
 


