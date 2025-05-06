تعيين نزار حداد ممثلاً لمنظمة الفاو ومديراً لبرامجها في السعودية

الوكيل الإخباري- أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" عن تعيين الدكتور نزار حداد، ممثلا لها ومديرا لبرامجها في المملكة العربية السعودية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور المنظمة الإقليمي وتسريع تنفيذ برامجها التنموية.

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وأكد مساعد المدير العام لـ"الفاو" والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، الدكتور عبد الحكيم الواعر، أن هذا التعيين يعكس ثقة المنظمة بخبرة الدكتور حداد، القيادية، ودوره المرتقب في دعم الأمن الغذائي وتعزيز استدامة النظم الزراعية في المنطقة.



ويعد حداد، من أبرز الشخصيات العلمية في مجالات الزراعة والابتكار، إذ شغل سابقا منصب المدير العام للمركز الوطني للبحوث الزراعية في الأردن، حيث قاد تحولا نوعيا في العمل البحثي والتقني من خلال إطلاق منصة "e-NARC" وإنشاء البنك الوطني للبذور.



وفي القطاع الخاص، تولى حداد عددا من المناصب القيادية، من بينها مدير الابتكار في شركة "فريش دل مونتي"، والمدير العام لشركتي "دل مونتي للصناعات الزراعية" و"دي لورا بيو".



وقد نال خلال مسيرته المهنية العديد من الجوائز، أبرزها وسام الملك عبد الله الثاني للتميز، وجائزة المدير العام المتميز من مركز الملك عبد الله الثاني للتميز في القطاع العام.



كما يعد من الشخصيات البارزة في مجال تربية النحل، حيث أسس وترأس اتحاد النحالين الأردنيين، وأسهم في تنفيذ برامج إقليمية لبناء القدرات وتطوير الإرشاد الزراعي في كل من العراق واليمن.



وعلى الصعيد الأكاديمي، ألف حداد 17 كتابا، ونشر أكثر من 100 بحث علمي محكم، ويتقن عدة لغات، منها: الإنجليزية، الروسية، الصينية، الفرنسية، والإسبانية.