تغيير الساعة تلقائياً على الهواتف يربك أردنيين

الأحد، 29-03-2026 01:09 م
الوكيل الإخباري-   فوجئ عدد من المواطنين في الأردن بتقديم ساعات هواتفهم الذكية تلقائياً بمقدار 60 دقيقة، على اعتبار بدء العمل بالتوقيت الصيفي، أسوةً بما يحدث في بعض الدول.اضافة اعلان


وأدى هذا التغيير إلى حالة من الإرباك لدى المستخدمين، نتيجة تعديل الوقت بشكل تلقائي، حيث لم يقتصر الأمر على الهواتف الذكية، بل شمل أيضاً أجهزة أخرى متصلة بالإنترنت، بما فيها بعض المركبات التي تعتمد برمجياتها على الاتصال بالشبكة.

ويُعزى ذلك إلى اعتماد التوقيت الصيفي في معظم دول نصف الكرة الشمالي، مثل أوروبا وأمريكا الشمالية، خلال أواخر شهر مارس/آذار، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة في ليلة الأحد الأخيرة من الشهر، فيما تختلف المواعيد في بعض الدول التي تبدأ تطبيقه في تواريخ أخرى ضمن الشهر ذاته.

يُشار إلى أن الأردن لا يطبق حالياً نظام التوقيت الصيفي والشتوي، إذ يعتمد التوقيت الصيفي على مدار العام، ما يعني أن التغيير الذي طرأ على بعض الأجهزة يعود إلى إعدادات تلقائية مرتبطة بأنظمة توقيت دولية، وليس إلى قرار محلي.
 
 


