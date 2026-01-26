تغيير المسرب المفاجئ يتسبب بحادثي انقلاب لمركبات شحن في وادي عربة والأزرق

08:07 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/762253 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفاد التقرير المروري اليومي لإدارة السير، أن كوادر السير تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع حادثي تدهور وانقلاب لمركبات شحن على طرق خارجية، أسفرا عن إصابات متفاوتة وإغلاقات مرورية مؤقتة. اضافة اعلان





وقال الرائد عامر الصمادي من الدوريات الخارجية، إن حادث تدهور وانقلاب مركبة شحن محملة بمادة البوتاس وقع على طريق وادي عربة، ونتج عنه إصابة متوسطة جرى إسعافها إلى مستشفى غور الصافي، كما تسبب الحادث بإغلاق كلي للطريق.



وأضاف أن كوادر السير والدفاع المدني تواجدت في الموقع، وتم الاستعانة بـ"ونشين كبيرين" لرفع مركبة الشحن وإعادة فتح الطريق أمام حركة السير.



وأضاف الصمادي أن حادثًا آخر وقع على طريق الأزرق – العمري، تمثل بتدهور وانقلاب مركبة شحن محملة بالحديد، وأسفر عن إصابة السائق بإصابة بالغة جرى إسعافه على إثرها إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.



وأشار إلى أن التحقيقات الأولية بينت أن تغيير المسرب بشكل مفاجئ كان السبب الرئيس في وقوع الحادثين.

تم نسخ الرابط





