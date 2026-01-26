تغيير المسرب المفاجئ يتسبب بحادثي انقلاب لمركبات شحن في وادي عربة والأزرق

وقال الرائد عامر الصمادي من الدوريات الخارجية، إن حادث تدهور وانقلاب مركبة شحن محملة بمادة البوتاس وقع على طريق وادي عربة، ونتج عنه إصابة متوسطة جرى إسعافها إلى مستشفى غور الصافي، كما تسبب الحادث بإغلاق كلي للطريق.
وأضاف أن كوادر السير والدفاع المدني تواجدت في الموقع، وتم الاستعانة بـ"ونشين كبيرين" لرفع مركبة الشحن وإعادة فتح الطريق أمام حركة السير.
وأضاف الصمادي أن حادثًا آخر وقع على طريق الأزرق – العمري، تمثل بتدهور وانقلاب مركبة شحن محملة بالحديد، وأسفر عن إصابة السائق بإصابة بالغة جرى إسعافه على إثرها إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.
وأشار إلى أن التحقيقات الأولية بينت أن تغيير المسرب بشكل مفاجئ كان السبب الرئيس في وقوع الحادثين.
