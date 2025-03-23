تفاؤل أردني بزيادة عدد السياح الروس إلى الأردن

الوكيل الإخباري- اختتمت هيئة تنشيط السياحة مشاركتها في معرض السياحة والسفر الروسي الذي أقيم في العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 18 إلى 20 آذار، حيث مثّلت هذه المشاركة فرصة مهمة للترويج للمملكة كوجهة سياحية رئيسية للسياح الروس.

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وبحسب بيان للهيئة اليوم الأحد، شهد الجناح الأردني في المعرض تواجداً مميّزاً بمشاركة مكاتب سياحة وفنادق بالإضافة إلى الملكية الأردنية، ما أتاح الفرصة لعقد لقاءات مهنية مع كبرى الشركات السياحية الروسية، وتعريف الزوار بالعروض السياحية المتنوّعة التي تقدمها المملكة.



وقال مدير عام الهيئة الدكتور عبدالرزاق عربيات: "إن مشاركتنا في المعرض الروسي تأتي ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية رئيسية في الأسواق العالمية، ولا سيما السوق الروسي الذي يُعد من الأسواق الواعدة، ولقد لمسنا اهتماماً كبيراً من شركات السياحة الروسيّة، ونعمل على تعزيز التعاون معهم لزيادة أعداد السياح الروس إلى المملكة".



وأضاف، أن الجناح الأردني قدَّم للزوّار تجربة متكاملة عن السياحة في المملكة، حيث تم تسليط الضوء على المواقع الأثرية الشهيرة مثل البترا، البحر الميت، وادي رم، وجرش، إضافة إلى السياحة الدينيّة والعلاجية.



وأكد عربيات، أن الهيئة ستواصل جهودها لجذب السياح الروس، مشيراً إلى أن السوق الروسي شهد نموّاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، ما يعكس اهتمام السُيّاح الروس بالمقوّمات السياحية التي يتمتع بها الأردن، سواء من حيث الطبيعة الخلابة أو المواقع التراثية والتاريخية.



وأشار إلى أن النتائج الأوليّة للمشاركة في المعرض الروسي مشجعة للغاية، حيث تم التوصُّل إلى تفاهمات مبدئيّة مع عدد من الشركات السياحية الروسية لتنظيم برامج سياحية إلى الأردن خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الهيئة ستتابع هذه التفاهمات من خلال زيارات عمل واجتماعات دوريّة لضمان تحقيق الأهداف المرجوّة من هذه المشاركة.



وأعرب عن تفاؤله بزيادة عدد السياح الروس إلى الأردن خلال العام الحالي، مبيناً انهم سيعملون جاهدين على تقديم أفضل الخدمات السياحية وتعزيز تجربة الزائر، وبما يسهم في تحقيق نمو مستدام للقطاع السياحي في المملكة.



وأشار عربيات الى انه جرى الترويج كذلك للتسهيلات المُتاحة للسياح الروس، مثل تسهيل إجراءات التأشيرة وتعزيز الرحلات الجوية المباشرة بين الأردن وروسيا بالتنسيق مع الملكية الأردنية وشركات الطيران الأخرى.



من جانبه، اكد السفير الأردني في موسكو، خالد الشوابكة، خلال حضوره المعرض، أهمية تعزيز العلاقات السياحية بين الأردن وروسيا.



وشهد المعرض العديد من اللقاءات بين الوفد الأردني وشركات السياحة الروسية الكبرى، حيث تمت مناقشة سُبل التعاون لتعزيز تدفق السياح الروس إلى الأردن من خلال تنظيم رحلات سياحية مخصصة وعروض ترويجية مشتركة.



كما تم بحث إمكانية إطلاق حملات تسويقية مكثفة على منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الروسية لتعريف الجمهور الروسي بالمزايا السياحية الفريدة للمملكة.