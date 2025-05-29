تفاصيل الاعتداء على رئيس بلدية إربد بسكين وعصا

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - قالت بلدية إربد الكبرى إلى أن رئيسها الدكتور المهندس نبيل الكوفحي، يرافقه عدد من المدراء والمهندسين العاملين في البلدية، تعرضوا خلال قيامهم بواجبهم الرسمي صباح اليوم الخميس لاعتداء من قبل بعض الخارجين عن القانون، بهدف تعطيل العمل وإنجاز بعض المشاريع التي تقوم البلدية بإنشائها.

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