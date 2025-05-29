تفاصيل الاعتداء على رئيس بلدية إربد بسكين وعصا

وأكدت البلدية، أنها أبلغت الجهات الأمنية والحاكمية الإدارية، وتم تسجيل شكوى رسمية بالحادثة، كما قامت بإبلاغ معالي الوزير بتفاصيل الحادثة.
ونوهت البلدية، إلى أن هذه المحاولة ليست الأولى من نفس الأشخاص الذين سبق أن تسببوا في إعاقة أعمال البلدية أكثر من مرة، في محاولات يائسة منهم لمنع أي تطور أو تقدم في المدينة، وفي منطقة البارحة على وجه الخصوص.
وتؤكد البلدية أن رئيسها يمارس عمله في مكتبه بشكل اعتيادي، وأن صحته العامة جيدة.
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