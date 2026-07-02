الخميس 2026-07-02 01:50 م

تفاصيل تشييع جثمان معاذ عبيدات بعد وفاته بحادث سير في امريكا

معاذ عبيدات
معاذ عبيدات
 
الخميس، 02-07-2026 01:35 م
الوكيل الإخباري-      يصل جثمان المرحوم،  معاذ فريد محمد عبيدات إلى الأردن مساء اليوم الخميس، بعد وفاته إثر حادث سير تعرضت له الحافلة التي كانت تقل طاقمًا تابعًا للخطوط الجوية الملكية الأردنية في الولايات المتحدة الأميركية.اضافة اعلان


ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الفقيد بعد صلاة الجمعة في مسجد يبلا الكبير في محافظة إربد، قبل مواراة جثمانه الثرى في مقبرة البلدة.

وسيُستقبل المعزون من الرجال في مضافة الضواني اعتبارًا من بعد الدفن يوم الجمعة، فيما تستمر مراسم العزاء يومي السبت والأحد، من بعد صلاة العصر وحتى الساعة العاشرة مساءً.

أما بيت العزاء للنساء، فسيكون في منزل أبو معن في بلدة يبلا.

وكانت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية قد أعلنت وفاة أحد أفراد طاقمها إثر حادث تصادم الحافلة التي كانت تقل طاقم الرحلة رقم RJ8261 أثناء نقلهم من مطار جون إف. كينيدي الدولي (JFK) إلى مكان إقامتهم في الولايات المتحدة.


رحم الله الفقيد وألهم ذويه الصبر والسلوان.
 
 


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