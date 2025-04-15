الثلاثاء 2025-04-15 09:58 م
 

تفاصيل جديدة حول المخططات التي احبطتها دائرة المخابرات العامة - فيديو

تفاصيل جديدة حول المخططات التي احبطتها دائرة المخابرات العامة
تفاصيل جديدة حول المخططات التي احبطتها دائرة المخابرات العامة
 
الثلاثاء، 15-04-2025 08:26 م

الوكيل الإخباري-  نشرت الحكومة  تفاصيل جديدة حول المخططات التي احبطتها دائرة المخابرات العامة .

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 الى ذلك كشف وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني تفاصيل إحباط دائرة المخابرات العامة لمخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة.


وقال الوزير في تصريح صحفي أدلى به مساء الثلاثاء أمام ممثلي وسائل الإعلام إن المخابرات العامة ألقت القبض على جميع الضالعين بتلك النشاطات التي تابعتها الدائرة بيقظة واقتدار منذ عام 2021.


وبين أن دائرة المخابرات عملت بعد متابعة استخباراتية دقيقة امتدت على فترات زمنية طويلة على إحباط هذه المخططات الآثمة التي كانت تهدف إلى تنفيذ أعمال مادية داخل الدولة، إذ تم إلقاء القبض على الضالعين بهذه الأعمال غير المشروعة بعد اكتمال خيوطها وثبوت الأدلة.


وأوضح الوزير أن هذه الأعمال التي تمثلت بأربع قضايا رئيسة انخرط بها 16 عنصراً ضمن مجموعات كانت تقوم بمهام منفصلة، وشملت هذه القضايا؛ تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3- 5 كم، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروعاً لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.

 

 

 

 

 

 
gnews

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