تفاصيل جديدة حول مشروع الهيدروجين والأمونيا الخضراء في الأردن

الوكيل الإخباري- أكد الرئيس التنفيذي لشركة شركة الأردن للأمونيا الخضراء، وائل سليمان، أن الغلق المالي للمشروع متوقع نهاية عام 2027، على أن تستغرق مرحلة الإنشاء نحو ثلاث سنوات، فيما يُتوقع بدء التصدير التجاري في عام 2030 إلى الأسواق العالمية. اضافة اعلان





وأوضح سليمان أن مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء في العقبة يمثل محطة مفصلية في مسار التحول نحو الاقتصاد الأخضر في الأردن، وهو من أكبر الاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة، بحجم يتجاوز مليار دولار، وبتمويل أوروبي وشراكة أردنية إماراتية بولندية، إلى جانب دعم فني هولندي.



وأضاف أن المشروع سينتج نحو 100 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء، المستخدمة في صناعة الأسمدة وغيرها من الصناعات، مع إمكانية تحويلها لاحقًا إلى هيدروجين أخضر، مشيرًا إلى أن الإنتاج سيعتمد على الطاقة الشمسية وتحلية مياه البحر، بما يسهم في خفض الانبعاثات وتعزيز الطاقة المستدامة.



وبيّن أن المشروع يتكون من ثلاثة مكونات رئيسية، تشمل محطة طاقة شمسية في وادي عربة بقدرة 550 ميغاواط، وخط نقل كهرباء بطول 52 كيلومترًا يربط المحطة بالشاطئ الجنوبي في العقبة، إضافة إلى منشأة متخصصة لإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء.



وأشار إلى أن المشروع سيوفر بين 5 و6 آلاف فرصة عمل خلال مرحلة الإنشاء، ونحو 600 وظيفة دائمة بعد التشغيل في مجالات الهندسة والتشغيل والإدارة والخدمات المساندة.



من جانبها، قالت رئيسة قسم الهيدروجين الأخضر في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، حنين سعيد، إن اختيار العقبة جاء بسبب موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية ومزاياها اللوجستية، إضافة إلى كون المشروع تصديريًا عبر ميناء العقبة.



وأضافت أن مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء تشمل مكونات متكاملة من الطاقة المتجددة وتحلية المياه والبنية التحتية، ما يوفر فرص عمل واسعة، مؤكدة أن الأولوية ستكون للعمالة الأردنية.



وبيّنت أن المشروع يعزز موقع العقبة كمركز إقليمي للطاقة النظيفة، ويؤكد جاذبية الأردن للاستثمارات في هذا القطاع.



وشركة شركة الأردن للأمونيا الخضراء مملوكة مناصفة بين هنفرا البولندية وفيديليتي الإماراتية، على أن تستكمل في هذه المرحلة التصاميم والدراسات تمهيدًا للتنفيذ.







