تفاصيل جديدة في جريمة مقتل شاب بإربد

11:55 ص

الوكيل الإخباري- استيقظت بلدة كفريوبا صباح اليوم الخميس على خبرٍ صادم بعد مقتل شاب إثر خلاف لحظي مع صديقه، في حادثة أثارت حالة من الحزن بين أهالي البلدة. اضافة اعلان





ووفق رصد موقع "الوكيل الإخباري"، سرعان ما خيّم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول المئات خبر وفاة الشاب الراحل، مستذكرين سيرته الطيبة، ومشيدين بحسن أخلاقه وسيرته الحسنة بين أبناء مجتمعه.



وباشرت الأجهزة الأمنية متابعة تفاصيل الحادثة، حيث تواجدت في كفريوبا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وكشف ملابسات الواقعة.



وأضافت مصادر امنية أنه تم فتح تحقيق بالحادثة





