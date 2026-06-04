تفاصيل جديدة في جريمة مقتل شاب بإربد

ووفق رصد موقع "الوكيل الإخباري"، سرعان ما خيّم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداول المئات خبر وفاة الشاب الراحل، مستذكرين سيرته الطيبة، ومشيدين بحسن أخلاقه وسيرته الحسنة بين أبناء مجتمعه.
وباشرت الأجهزة الأمنية متابعة تفاصيل الحادثة، حيث تواجدت في كفريوبا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وكشف ملابسات الواقعة.
وأضافت مصادر امنية أنه تم فتح تحقيق بالحادثة
-
أخبار متعلقة
-
مأساة في اربد .. وفاة زوجين وإصابة ابنهما بحريق منزل
-
خلاف بين صديقين ينتهي بمأساة في إربد.. والجاني بقبضة الأمن
-
مونديال المليارات .. مكافآت قياسية تنتظر "النشامى" في حال تجاوز دور المجموعات في كأس العالم 2026
-
الأردن يوقف استقدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات الاقتصادية
-
وزارة العمل: التحول الرقمي يعيد تشكيل مستقبل الوظائف عالمياً
-
الدوريات الخارجية: أربعاء بلا حوادث مرورية ونحذر من السرعات العالية
-
الأردن يرسل قافلة إغاثية سادسة إلى لبنان تضم 28 شاحنة
-
مهرجان عمان السينمائي الدولي يعلن عن شعار دورته السابعة