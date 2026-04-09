تفاصيل مؤلمة في وفاة الشاب عمر الزلابية في جبال وادي رم

الوكيل الإخباري- توفي الشاب عمر عودة الزلابية (أبو عزيز)، إثر تعرضه لسقوط من منحدر صخري في جبال وادي رم.





وكان الشاب الزلابية قد فقد أثره ، وبعد عملية بحث مكثفة من قبل الفرق المختصة في الدفاع المدني ، تبين تعرضه مساء أمس الاربعاء لسقوط من منحدر صخري من جبال وادي رم.



وتم إخلاء الزلابية من قبل رجال الدفاع المدني واهالي وادي باستخدام طائرة مروحية ، حيث تبين أنه في حالة وفاة.









