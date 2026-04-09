الخميس 2026-04-09 11:04 م

تفاصيل مؤلمة في وفاة الشاب عمر الزلابية في جبال وادي رم

الشاب عمر عودة الزلابية رحمه الله
الشاب عمر عودة الزلابية رحمه الله
 
الخميس، 09-04-2026 12:30 م
الوكيل الإخباري-   توفي الشاب عمر عودة الزلابية (أبو عزيز)، إثر تعرضه لسقوط من منحدر صخري في جبال وادي رم.


وكان الشاب الزلابية قد فقد أثره ، وبعد عملية بحث مكثفة من قبل الفرق المختصة في الدفاع المدني ، تبين تعرضه مساء أمس الاربعاء لسقوط من منحدر صخري من جبال وادي رم.

وتم إخلاء الزلابية من قبل رجال الدفاع المدني واهالي وادي باستخدام طائرة مروحية ، حيث تبين أنه في حالة وفاة.
 
 


أحدث الأخبار

القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يقول إنه بدأ استهداف "منصات إطلاق" لحزب الله في لبنان

علم السعودية

عربي ودولي السعودية تعلن مقتل مواطن وإصابة سبعة اخرين في الهجمات الإيرانية على منشآت الطاقة

روسيا تدرس فرض حظر على تصدير بعض أنواع الوقود

عربي ودولي موسكو تدعو لتحقيق تسوية نهائية للنزاع بين أميركا وإيران

أمانة عمّان الكبرى

أخبار محلية أمانة عمان تعلن إجراء تحويلات مرورية

توضيح صادر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء

أخبار محلية "الغذاء والدواء": الدواء الذي يحتوي على المادة الفعالة colchicine متوفر

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس اليوم الاثنين سيكون بارد وغائم جزئياً إلى غائم، مع بقاء الفرصة خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غ

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

وزارة الخارجية تتابع تفاصيل مقتل أردنيَّيْن جنّدا مع الجيش الروسي

أخبار محلية الأردن يدين مصادقة الحكومة الإسرائيلية على إقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

التايمز البريطانية: مجتبى خامنئي فاقد للوعي ويتلقى العلاج في قم

عربي ودولي خامنئي: إيران لا تسعى لحرب لكنها لن تتنازل عن حقوقها



 






