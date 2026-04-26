تفاصيل مروعة وصادمة تكشفها تحقيقات جريمة الكرك التي اودت بحياة الاشقاء الثلاثة على يد والدهم

واستغرقت عملية التشريح قرابة أربع ساعات، حيث بينت النتائج أن الإصابات القاتلة كانت في التجويف الصدري والبطني نتيجة نزف دموي حاد بسبب طعنات نافذة باستخدام سكين مطبخ، إلى جانب وجود إصابات في منطقة العنق.
وأظهرت نتائج التحقيق والطب الشرعي أن الابن الاكبر 10 سنوات حاول الدفاع عن نفسه أمام طعنات والده حيث تبين وجود جروح بالكف ، فيما أظهرت النتائج المؤلمة للتحقيق أن الاطفال تم طعنهم أمام بعض وهو ما أظهره تناثر الدماء في مسرح الجريمة التي هزت المجتمع الاردني.
مصدر مقرب من مجريات التحقيق أشار إلى أن الجريمة جاءت على خلفية خلافات حادة بين الأب وطليقته، خاصة فيما يتعلق بملف النفقة، حيث أقدم على ارتكاب الجريمة بدافع الانتقام، وقام بعد ذلك بإرسال مقطع مصور إلى الأم يوثق ما حدث.
وتم اكتشاف الجثث داخل غرفة قيد الإنشاء في مزرعة، بعد بلاغ ورد إلى الأجهزة الأمنية، حيث تحركت على الفور الى الموقع، وتمكن الدفاع المدني من فتح الباب، ليتم العثور على الاطفال وقد فارقوا الحياة.
