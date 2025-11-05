الأربعاء 2025-11-05 10:05 م
 

تفاصيل هامة في قانون التأمين الجديد الذي أقرته الحكومة

تفاصيل هامة في قانون التأمين الجديد الذي أقرته الحكومة
تفاصيل هامة في قانون التأمين الجديد الذي أقرته الحكومة
 
الأربعاء، 05-11-2025 08:46 م
الوكيل الإخباري-  قرر مجلس الوزراء في جلسته اليوم الموافقة على مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، بهدف تعزيز الشفافية والعدالة بين شركات التأمين والمواطنين.اضافة اعلان


ويضمن مشروع القانون إلزام شركات التأمين بالرد على طلبات المؤمن لهم خلال 10 أيام، ومنع فرض شروط مجحفة أو غامضة، كما يؤكد الحق في التعويض العادل بما يعادل الخسارة الفعلية.

ويهدف القانون إلى تحفيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني عبر بيئة تشريعية واضحة، ويحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بجميع أنواع التأمين، من الحياة والممتلكات إلى التأمين الطبي والبحري.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

مصادر أمنية: تركيا وحماس تناقشان المراحل التالية من خطة غزة

عربي ودولي مصادر أمنية: تركيا وحماس تناقشان المراحل التالية من خطة غزة

ب

أخبار محلية 80 مليونا لدعم أسطوانة الغاز و170 للخبز والأعلاف العام المقبل

الحكومة ترسل مشروع موازنة 2026 إلى مجلس الأمة تمهيدًا لإقراره

أخبار محلية الحكومة ترسل مشروع موازنة 2026 إلى مجلس الأمة تمهيدًا لإقراره

تسوية 272 قضية بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات

أخبار محلية تسوية 272 قضية بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات

خ

أخبار محلية الأشغال تُنهي مشروع مهارب النجاة على طريق العدسية – البحر الميت

ل

اقتصاد محلي وفد من غرفة تبوك يزور مرافق اقتصادية في العقبة

ب

فلسطين برنامج الأغذية العالمي يدعو لفتح جميع المعابر إلى غزة

ت

أسواق ومال تراجع الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين



 
 





الأكثر مشاهدة