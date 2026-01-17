السبت 2026-01-17 10:26 م

تفجر الينابيع ونمو الربيع في لواء الكورة

ت
أرشيفية
 
السبت، 17-01-2026 09:55 م

الوكيل الإخباري- قال مدير زراعة لواء الكورة المهندس سالم خصاونه، إن اللواء شهد خلال الأيام الماضية هطولات مطرية غزيرة أسهمت في تفجر عدد من الينابيع، وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق الزراعية.

اضافة اعلان


وأضاف، أن هذه الأمطار أعادت الحياة إلى الأرض وبشائر الخير للمزارعين، موضحا أن المشهد الطبيعي في لواء الكورة تبدل بشكل لافت حيث نما الربيع مبكراً واكتست الأراضي بالخضرة في صورة تعكس عطاء الطبيعة وكرم الموسم.


وأشار الخصاونة أن هذه الهطولات سيكون لها أثرا إيجابيا مباشرا على المخزون المائي والتربة الزراعية والمحاصيل الحقلية والأشجار المثمرة.


وبين، أن الطبيعة اليانعة في لواء الكورة أسهمت في تنشيط الحركة السياحية حيث شهد اللواء إقبالاً ملحوظاً من الزوار الأردنيين ومن دول الخليج العربي للاستمتاع بجمال الربيع، لافتاً إلى أن منطقة أم النمل استقطبت أعداداً كبيرة من المرتادين خلال الأيام الماضية.


وأكد أن كوادر مديرية زراعة الكورة تتابع ميدانياً أوضاع الأراضي الزراعية والينابيع والأحراج لضمان سلامتها والاستفادة المثلى من الموسم المطري مع الدعوة إلى الحفاظ على الموارد المائية وعدم العبث بالينابيع أو تلويثها.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية الترخيص المتنقل "المسائي" بلواء بني عبيد غدا

ت

أخبار محلية تفجر الينابيع ونمو الربيع في لواء الكورة

ت

أخبار محلية وزارة التربية: 412 مخالفة في تكميلية التوجيهي

ة

أخبار محلية أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح الأحد

و

فلسطين رابطة العالم الإسلامي ترحب بتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة

ز

عربي ودولي ترامب: حان الوقت للبحث عن قيادة جديدة في إيران

و

أخبار محلية الجغبير: الصناعة الأردنية قصة نجاح تعكس تطور المملكة

ا

أخبار محلية رئيس لجنة بلدية الطفيلة يتفقد المواقع المتضررة بسبب الأمطار



 






الأكثر مشاهدة