تفجر الينابيع ونمو الربيع في لواء الكورة

الوكيل الإخباري- قال مدير زراعة لواء الكورة المهندس سالم خصاونه، إن اللواء شهد خلال الأيام الماضية هطولات مطرية غزيرة أسهمت في تفجر عدد من الينابيع، وارتفاع منسوب المياه في الأودية والمناطق الزراعية.

وأضاف، أن هذه الأمطار أعادت الحياة إلى الأرض وبشائر الخير للمزارعين، موضحا أن المشهد الطبيعي في لواء الكورة تبدل بشكل لافت حيث نما الربيع مبكراً واكتست الأراضي بالخضرة في صورة تعكس عطاء الطبيعة وكرم الموسم.



وأشار الخصاونة أن هذه الهطولات سيكون لها أثرا إيجابيا مباشرا على المخزون المائي والتربة الزراعية والمحاصيل الحقلية والأشجار المثمرة.



وبين، أن الطبيعة اليانعة في لواء الكورة أسهمت في تنشيط الحركة السياحية حيث شهد اللواء إقبالاً ملحوظاً من الزوار الأردنيين ومن دول الخليج العربي للاستمتاع بجمال الربيع، لافتاً إلى أن منطقة أم النمل استقطبت أعداداً كبيرة من المرتادين خلال الأيام الماضية.