تفجر الينابيع ونمو الربيع في لواء الكورة

وأضاف، أن هذه الأمطار أعادت الحياة إلى الأرض وبشائر الخير للمزارعين، موضحا أن المشهد الطبيعي في لواء الكورة تبدل بشكل لافت حيث نما الربيع مبكراً واكتست الأراضي بالخضرة في صورة تعكس عطاء الطبيعة وكرم الموسم.
وأشار الخصاونة أن هذه الهطولات سيكون لها أثرا إيجابيا مباشرا على المخزون المائي والتربة الزراعية والمحاصيل الحقلية والأشجار المثمرة.
وبين، أن الطبيعة اليانعة في لواء الكورة أسهمت في تنشيط الحركة السياحية حيث شهد اللواء إقبالاً ملحوظاً من الزوار الأردنيين ومن دول الخليج العربي للاستمتاع بجمال الربيع، لافتاً إلى أن منطقة أم النمل استقطبت أعداداً كبيرة من المرتادين خلال الأيام الماضية.
وأكد أن كوادر مديرية زراعة الكورة تتابع ميدانياً أوضاع الأراضي الزراعية والينابيع والأحراج لضمان سلامتها والاستفادة المثلى من الموسم المطري مع الدعوة إلى الحفاظ على الموارد المائية وعدم العبث بالينابيع أو تلويثها.
-
أخبار متعلقة
-
أوقاف الرصيفة تعقد امتحان مستوى التلاوة والتجويد لطلبة دور القرآن
-
الترخيص المتنقل "المسائي" بلواء بني عبيد غدا
-
وزارة التربية: 412 مخالفة في تكميلية التوجيهي
-
أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة اعتباراً من صباح الأحد
-
الجغبير: الصناعة الأردنية قصة نجاح تعكس تطور المملكة
-
رئيس لجنة بلدية الطفيلة يتفقد المواقع المتضررة بسبب الأمطار
-
سياح: زيارة البترا تجربة لا تُنسى مليئة بالدهشة والاستكشاف
-
وزير الشباب يترأس اجتماع المنظمة العليا لبطولة آسيا للكراتيه