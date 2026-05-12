تفعيل إدخال خيارات طلبة الصف التاسع لتوزيعهم على المسارات التعليمية

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تفعيل إدخال خيارات طلبة الصف التاسع الأساسي لتوزيعهم على مساري التعليم الأكاديمي والمهني والتقني على منصة أجيال.

وقالت الوزارة في إدراج لها على "فيسبوك"، إن التسجيل مستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 20/5/2026.