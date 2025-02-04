تفعيل خطط الطوارئ في بلدية إربد استعدادا للمنخفض الجوي

الوكيل الإخباري- أعلنت بلدية إربد الكبرى استكمال استعداداتها وتفعيل خطة الطوارئ للمنخفض الجوي الذي يؤثر على المملكة صباح غدٍ الأربعاء.

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وقال الناطق الإعلامي لبلدية اربد الكبرى غيث التل، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن البلدية شكلت فرق طوارئ من أصحاب الخبرة والاختصاص وجرى تزويدها بجميع المعدات والآليات اللازمة.



وأوضح أن عدد الشكاوى التي تلقتها البلدية في فصل الشتاء الحالي قليلة مقارنة مع السنوات السابقة، حيث عملت البلدية على إنشاء نظام صرف مياه جديدة، والتعامل مع الشكاوى بشكلٍ سريع من قبل الفرق المختصة.



ومن جانبه، قال مساعد رئيس البلدية للشؤون الهندسية مدير الطوارئ المهندس منيف خريس، إن البلدية تعمل منذ عدة أشهر على تنظيف جميع مناهل تصريف مياه الأمطار والتأكد من جريان المياه وتدفقها بشكل سليم، إضافة لتنظيف وصيانة العبارات الناقلة ومجاري الوديان لضمان انسياب المياه فيها نحو السدود.



وأضاف خريس أن البلدية قامت بتأسيس غرفة طوارئ رئيسية ومقرها مديرية التنفيذ والصيانة في شارع عطية بني هاني، وعززتها بغرفتين فرعيتين تكون الأولى في منطقة حكما والثانية داخل محافظة اربد وتختص بتمرير الشكاوى الواردة من المواطنين ومتابعتها لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.



وبين أن غرفة الطوارئ الرئيسية تقدم الخدمات لـ 12 منطقة داخل حدود اربد الكبرى وهي النزهة، المنارة، الروضة، الهاشمية، النصر، الرابية، المدينة الصناعية، حور، فوعرا، كفر جايز، بيت راس، البارحة، فيما تكون فرق الطوارئ المتواجدة في منطقة حكما مسؤولة عن متابعة 7 مناطق وهي: مرو، علعال، بشرى، سال، المغير، حوارة، حكما، وان العمل سيكون ضمن ثلاث فترات صباحية ومسائية ومليلية، كما تم تخصيص 3 مراكز إيواء في حال لزم الأمر، تتواجد في حديقة إعمار إربد، وقاعة منطقة بشرى، وقاعة منطقة حور.