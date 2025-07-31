الخميس 2025-07-31 08:40 ص
 

تفعيل خطي السلط والكرك ضمن مشروع النقل بين عمّان والمحافظات اليوم

باصات نقل عام عند أحد محطات تحميل الركاب في عمّان.
باصات نقل عام عند أحد محطات تحميل الركاب في عمّان.
 
الخميس، 31-07-2025 07:31 ص
الوكيل الإخباري-   تفتتح وزارة النقل رسميا التشغيل الفعلي لخطي عمّان السلط وعمّان الكرك ضمن المرحلة الأولى من مشروع النقل بين عمّان ومراكز المحافظات اليوم الخميس.اضافة اعلان


ويجري الافتتاح ضمن حفل رسمي، بحضور ممثلين عن الجهات الشريكة من القطاعين العام والخاص وعدد من وسائل الإعلام.

وتم التشغيل الرسمي لخطي إربد – عمّان وجرش – عمّان اعتبارا من 1 تموز الحالي.

وأكّدت وزيرة النقل، وسام التهتموني، في وقت سابق أن مشروع هيكلة النقل العام بين مراكز المحافظات يشكل نقلة نوعية على صعيد تطوير خدمات النقل العام في المملكة، حيث يعتمد على تشغيل حافلات مزودة بأنظمة تتبع ومراقبة وتحصيل الأجرة إلكترونيا، ويعمل وفق ترددات زمنية ثابتة تضمن انسيابية وانتظام الخدمة.

وقالت، إنّ المشروع يهدف إلى تحسين مستوى النقل بين العاصمة وبقية المحافظات وتعزيز الربط بين المدن الرئيسة، بما يسهم في تقليل الازدحامات المرورية وتخفيف الاعتماد على المركبات الخاصة، إضافة إلى توفير وسيلة نقل آمنة ومنتظمة بأسعار مناسبة.

وأضافت، أن المرحلة الأولى من المشروع تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل التي تركز على بناء شبكة نقل عام متكاملة وذكية تدعم الاستدامة البيئية والاقتصادية وتواكب التوسع الحضري.
 
 
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