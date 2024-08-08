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تفعيل رابط نتائج التوجيهي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم




 

الخميس، 08-08-2024 03:24 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -  بدأت وزارة التربية والتعليم بتفعيل الموقع الخاص بنتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" .

 

وتعلن وزارة التربية والتعليم نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، 2024 الساعة الخامسة من مساء الخميس، عبر  الرابط الإلكتروني  (www.tawjihi.jo)، كما تعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا الساعة السادسة لإعلان نسب النجاح في الامتحان في الفروع كافة وأسماء الأوائل.

 

وعند فتح الرابط تظهر الرسالة التالية : 


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