تفعيل رابط نتائج التوجيهي

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - بدأت وزارة التربية والتعليم بتفعيل الموقع الخاص بنتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" .

وتعلن وزارة التربية والتعليم نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، 2024 الساعة الخامسة من مساء الخميس، عبر ا لرابط الإلكتروني (www.tawjihi.jo)، كما تعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا الساعة السادسة لإعلان نسب النجاح في الامتحان في الفروع كافة وأسماء الأوائل.

وعند فتح الرابط تظهر الرسالة التالية :