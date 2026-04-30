الوكيل الإخباري - قرر رئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس خالد الخشمان تفعيل عطلة يوم السبت في بلدية الزرقاء، على أن يصبح الدوام الرسمي اعتبارا من يوم الأحد ولغاية يوم الخميس من الساعة 8 صباحا ولغاية الساعة 3 ظهرا.

ووفق كتاب اطلع عليه "الوكيل الإخباري"، فإن الموافقة على قرار العطلة جاء منسجما مع التوجه الحكومي.

كما تضمن القرار تحديد الرئيس لدوام الإداريين حسب الحاجة ولغايات تغطية مصلحة العمل بما يتناسب مع تعليمات أسس منح المكافآت والحوافز، ولبقية الموظفين التي تتطلب العمل باستمرار الدوام:

مديريات المناطق بما فيهم عمال الوطن مقطوع + مياومة وسائقين.

العاملين بالأسواق ومراقبين الصحة في الشؤون الصحية.

دائرة الآليات + دائرة المشاغل والميكانيك.

وآخرين تتطلب عملهم الدوام كما كان سابقاً سيتم تحديدها ضمن تعليمات تصدر لاحقاً.



وتاليا الكتاب: