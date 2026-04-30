الخميس 2026-04-30 03:16 م

تفعيل عطلة يوم السبت في بلدية الزرقاء

أرشيفية
 
الخميس، 30-04-2026 02:35 م

الوكيل الإخباري - قرر رئيس لجنة بلدية الزرقاء المهندس خالد الخشمان تفعيل عطلة يوم السبت في بلدية الزرقاء، على أن يصبح الدوام الرسمي اعتبارا من يوم الأحد ولغاية يوم الخميس من الساعة 8 صباحا ولغاية الساعة 3 ظهرا.

اضافة اعلان

 

ووفق كتاب اطلع عليه "الوكيل الإخباري"، فإن الموافقة على قرار العطلة جاء منسجما مع التوجه الحكومي.

 

كما تضمن القرار تحديد الرئيس لدوام الإداريين حسب الحاجة ولغايات تغطية مصلحة العمل بما يتناسب مع تعليمات أسس منح المكافآت والحوافز، ولبقية الموظفين التي تتطلب العمل باستمرار الدوام:

 

مديريات المناطق بما فيهم عمال الوطن مقطوع + مياومة وسائقين.
العاملين بالأسواق ومراقبين الصحة في الشؤون الصحية.
دائرة الآليات + دائرة المشاغل والميكانيك.
وآخرين تتطلب عملهم الدوام كما كان سابقاً سيتم تحديدها ضمن تعليمات تصدر لاحقاً.

 

وتاليا الكتاب:

 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الإيراني يقول إن الحصار البحري الأميركي "محكوم بالفشل"

أسواق ومال بنك إنجلترا يبقي على سعر الفائدة دون تغيير عند 3.75%

شؤون برلمانية رئيس مجلس الأعيان يُهنئ عمال الوطن بعيدهم

الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيّرات جنوب لبنان

في عيد العمال .. خطوات إصلاحية أبرزها تمكين المرأة والشباب نقابياً

أخبار محلية وزير الاتصال الحكومي يهنئ عمال الأردن بعيدهم

خامنئي: "الإدارة الجديدة لمضيق هرمز ستجلب الهدوء والتقدم"

الأكثر مشاهدة

 