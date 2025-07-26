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تفكيك مخيم تدريبي لحركة حماس في لبنان يضم أردنيين

أرشيفية للجيش اللبناني
أرشيفية للجيش اللبناني
 
السبت، 26-07-2025 11:01 ص
الوكيل الإخباري- نقلت موقع سكاي نيوز عربية عن مصدر قضائي لبناني السبت، عن تفكيك مخيّم تدريبي تابع لحركة "حماس" و"الجماعة الإسلامية" في منطقة عالية غرب البلاد.اضافة اعلان


ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصدر في الجيش اللبناني قوله، إن الجيش "تمكّن من تفكيك مخيّم مخصّص ومجهّز بالعتاد والسلاح لتدريب مسلحين لبنانيين ومن جنسيات أخرى".

وأوضح أن هذا "المعسكر التدريبي يضمّ مسلحين من حركة حماس الفلسطينية و(قوات الفجر)، الجناح العسكري لـ(الجماعة الإسلامية) في لبنان، ما يدلّ على مثابرتهم في النهج العسكري والمضيّ في بناء قدراتهم القتالية من جديد".

كما أشار إلى أن "الموقوفين الذين يزيد عددهم على 10 أشخاص، أغلبهم من أبناء بيروت، بالإضافة إلى رفاقهم من التابعية الأردنية".

ووصف الموقوفين بأنهم "عناصر يتّسمون بالأهمية؛ خصوصًا أن آباء عدد منهم كانوا يقاتلون في جبهة الجنوب واغتالتهم إسرائيل في الحرب الأخيرة".

سكاي نيوز
 
 
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