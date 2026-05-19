تفويج البعثة الإعلامية الأردنية المرافقة لبعثات الحج إلى مكة المكرمة

وكانت البعثة قد توجهت، الجمعة الماضي، إلى الديار المقدسة للمشاركة في تغطية موسم الحج، بمشاركة ممثلين عن مختلف وسائل الإعلام المحلية.
وتضم البعثة كوادر إعلامية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ودائرة الإفتاء العام.
وبدأت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الأحد، بتفويج الحجاج الأردنيين وفلسطينيي عام 1948 إلى مكة المكرمة.
ويبلغ عدد الحجاج الأردنيين خلال الموسم الحالي نحو 8 آلاف حاج وحاجة، إضافة إلى 4500 حاج من فلسطينيي عام 1948، يرافقهم طواقم متخصصة تضم مرشدين وإداريين وكوادر طبية وإعلامية، ضمن بعثات الإرشاد والرعاية.
