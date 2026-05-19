الثلاثاء 2026-05-19 04:12 م

تفويج البعثة الإعلامية الأردنية المرافقة لبعثات الحج إلى مكة المكرمة

ب
البعثة الإعلامية
 
الثلاثاء، 19-05-2026 02:46 م

الوكيل الإخباري- فُوِّجت البعثة الإعلامية الأردنية المرافقة لبعثات الحج 1447هـ/2026م، الثلاثاء، إلى مكة المكرمة.

اضافة اعلان


وكانت البعثة قد توجهت، الجمعة الماضي، إلى الديار المقدسة للمشاركة في تغطية موسم الحج، بمشاركة ممثلين عن مختلف وسائل الإعلام المحلية.


وتضم البعثة كوادر إعلامية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ودائرة الإفتاء العام.


وبدأت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الأحد، بتفويج الحجاج الأردنيين وفلسطينيي عام 1948 إلى مكة المكرمة.


ويبلغ عدد الحجاج الأردنيين خلال الموسم الحالي نحو 8 آلاف حاج وحاجة، إضافة إلى 4500 حاج من فلسطينيي عام 1948، يرافقهم طواقم متخصصة تضم مرشدين وإداريين وكوادر طبية وإعلامية، ضمن بعثات الإرشاد والرعاية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الدعم السريع تنفي الإفراج عن متهم بانتهاكات في السودان

عربي ودولي الدعم السريع تنفي الإفراج عن متهم بانتهاكات في السودان

ل

اقتصاد محلي 21.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الصفدي يبحث في البرتغال تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي

أخبار محلية الصفدي يبحث في البرتغال تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي

عبيدات: الدواجن ليست خطراً.. و "نظام الطيبات" لا يقوم على معايير علمية

خاص بالوكيل عبيدات: الدواجن ليست خطراً.. و "نظام الطيبات" لا يقوم على معايير علمية

ل

عربي ودولي الرئيس السوري يصدر مرسوما يمنع إدخال البضائع الإسرائيلية

ل

أخبار الشركات منصّة زين وطماطم و “Replit” يختتمون هاكاثون الألعاب المدعومة بالذكاء الاصطناعي

عبوة ناسفة زرعت داخل مركبة استهدفت مركز إدارة التسليح في دمشق

عربي ودولي عبوة ناسفة زرعت داخل مركبة استهدفت مركز إدارة التسليح في دمشق

ل

أخبار محلية وزارة الصناعة والتجارة تعلن عن تكثيف الرقابة على الأسواق قبيل وخلال عيد الأضحى



 
 






الأكثر مشاهدة

 