تفويض مديري التربية باتخاذ القرار بشأن دوام المدارس خلال الحالة الجوية

السبت 2025-12-06 10:50 م

السبت، 06-12-2025 09:29 م
الوكيل الإخباري-  قال الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمود الحياصات، إن الوزارة تفوض مدراء التربية والتعليم في كافة محافظات المملكة لاتخاذ القرار المناسب بشأن دوام المدارس خلال الحالة الجوية التي تشهدها المملكة بالتنسيق مع الحكام الإداريين.اضافة اعلان


وأضاف الحياصات إن هذا القرار هو استمرار لنهج تسير علية الوزارة منذ سنوات سابقة ويأتي للحفاظ على سلامة الطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية في المدارس.

وأشار إلى أن موسم الرحلات المدرسية، قد انتهى في منتصف تشرين الثاني الماضي، مؤكدا وقف تسيير أي رحلات مدرسية بعد هذا التاريخ.

وبين أن الوزارة اتخذت في ووقت سابق كافة الاستعدادات والجاهزية لاستقبال فصل الشتاء بما يضمن اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتوفير البيئة المدرسية الآمنة ومتطلبات السلامة العامة وإجراء الصيانة اللازمة، حرصاً على سلامة الطلبة والمعلمين ، من حيث تفقد أماكن تصريف المياه على أسطح المدارس وساحاتها وشبابيك وأبواب الغرف الصفية، وتفقد البوابات الرئيسة والخارجية، والتأكيد على جاهزية طفايات الحريق وصلاحية تعبئتها بما يحقق السلامة العامة داخل الغرف الصفية ومحيط المدرسة.
 
 


