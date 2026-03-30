الإثنين 2026-03-30 11:13 م

تقارير إعلامية إسرائيلية: الملك رفض عقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي

جلالة الملك عبد الله الثاني في مقابلة خاصة مع بي بي سي
الإثنين، 30-03-2026 10:06 م

الوكيل الإخباري-   أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأنّ جلالة الملك عبدﷲ الثاني رفض عقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وأوضحت التقارير أن مكتب نتنياهو طلب عدة مرات لقاءً يجمعه مع جلالة الملك، لكنّها قوبلت بالرفض.
وأضافت أن الأردن وضع شروطا لدراسة طلب لقاء الملك مع نتنياهو، ترتبط بالقضية الفلسطينية.


وأشار التقرير إلى أن الشروط الأردنية شملت توضيحات بشأن إقامة الدولة الفلسطينية، والامتناع عن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والوضع في المسجد الأقصى، واتفاقيات المياه.


وأكّدت هذه التقارير أن الرفض الأردني أحبط محاولة نتنياهو تحقيق أي إنجاز دبلوماسي في هذا الصدد.

 
 


gnews

