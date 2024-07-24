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تقديم خدمة الترخيص المتنقل في بلدية شرحبيل بن حسنة غداً

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الأربعاء، 24-07-2024 01:35 م

 

الوكيل الاخباري -تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية شرحبيل بن حسنة بلواء الأغوار الشمالية، يوم غد الخميس، برنامج تقديم خدمات الترخيص المتنقل، ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".


ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد في ساحة مبنى البلدية بمنطقة أبو سيدو، من الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين ومركباتهم في المنطقة.


وتأتي تلك الخدمة لإدارة الترخيص للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم، وتتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.

 

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