تقديم طلبات الاستفادة من مكرمة أبناء المخيمات اليوم

وقال مدير عام الدائرة المهندس رفيق خرفان، إن تقديم الطلبات سيكون عبر منصة الخدمات الإلكترونية للدائرة، للتسهيل على الطلبة وتوفير الوقت والجهد، موضحا أبرز الشروط اللازمة لتقديم الطلب وهي: شرط السكن في المخيم والدراسة في مدارس وكالة الغوث الدولية "الأونروا" كليا أو جزئيا.
وأضاف، أن هذه المكرمة التي يبلغ عدد مقاعدها 350 مقعدا، تشمل مخيمات البقعة والحسين والوحدات والأمير حسن والطالبية ومادبا وحطين، بالإضافة إلى مخيمات جرش والشهيد عزمي المفتي واربد والزرقاء والسخنة وسوف.
يذكر أن هذه المكرمة واحدة من مكارم جلالة الملك العديدة التي يقدمها لأبناء المخيمات والتي تسهم بشكل كبير من تحسين ظروفهم المعيشية.
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