تقديم طلبات الالتحاق في الجامعات الرسمية لمرحلة البكالوريوس تبدأ اليوم

ووفق وحدة تنسيق القبول الموحد/ التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقوم الطالب الأردني (الحاصل على معدل 65% فأكثر) بالدخول إلى الموقع الإلكتروني (www.admhec.gov.jo) وتقديم طلب الالتحاق وتخزين الخيارات.
وبعد ذلك، يقوم الطالب بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق في الجامعات الأردنية الرسمية والبالغ قيمته 15 دينارا أردنيا، باستخدام آلية الدفع الإلكتروني عن طريق "خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني" إي-فواتيركم، إذ يكون رقم الدفع الإلكتروني هو الرقم الوطني للطالب.
وأشارت وحدة القبول الموحد إلى أن هذه الخدمة متوفرة من خلال قنوات الدفع التي تطبق هذه الخدمة، ومن أهمها: مكاتب البريد الأردني المنتشرة في أنحاء المملكة كافة، الحساب البنكي الشخصي على الإنترنت، فروع البنوك الأردنية وأجهزة الصراف الآلي التابعة لها، محلات الصرافة المعتمدة.
وللتعرف أكثر على آلية تقديم طلب القبول الموحد، وقنوات الدفع المعتمدة، وآلية دفع رسم طلب الالتحاق، ونصائح وإرشادات متعلقة بتقديم الطلبات، الرجاء زيارة الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد خلال الرابط الآتي: (www.admhec.gov.jo) قسم مرحلة البكالوريوس.
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